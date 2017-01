Fraktionen ohne Wünsche

01.02.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Köngen verabschiedet den Haushalt – Gemeinderatsfraktionen sehen von Anträgen ab, priorisieren aber geplante Projekte

Eine der wichtigsten Sitzungen des Jahres ging dieses Jahr in Köngen fix über die Bühne. Die Haushaltsreden der Fraktionen und die Verabschiedung des Haushalts – beides wurde am Montagabend abgehakt. Schnell ging es auch deswegen, weil die Fraktionen zwar in ihren Haushaltsreden durchaus Prioritäten setzten, jedoch keine Extrawünsche definierten.