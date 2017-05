Förderverein zog Bilanz

Musikschule erhält wieder Spende für Anschaffungen

WENDLINGEN (pm). Mit einem Rückblick auf das vergangene Jahr begann der Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule, Martin Mayer, kürzlich die Mitgliederversammlung im Treffpunkt Stadtmitte. So habe der Verein beispielsweise die Bewirtung bei verschiedenen Konzerten der Musikschule übernommen, aber im Frühjahr 2017 auch selbst ein Konzert mit den Boys of voice und dem Tangoensemble der Musikschule veranstaltet. Mayer betonte, dass wie immer der gesamte erzielte Gewinn in Form einer Spende für Anschaffungen an die Musikschule gehe.

Auch der anschließende Bericht des Kassiers, Werner Schmauk, fiel durchweg erfreulich aus. Trotz der Beschaffung von vier Keyboards und mehrerer Klavierhocker für die Musikschule im Jahr 2016 sei ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet worden. Der Kassenprüfer Valentin Hudarew bestätigte eine einwandfreie Buchführung und so wurde der komplette Vorstand durch die anwesenden Mitglieder entlastet.