Ferienprogramm heute

07.09.2009, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (r). In der letzten Ferienwoche bietet die Evangelische Freie Gemeinde Wendlingen/Köngen eine fünftägige Veranstaltung an. „Der Spion aus der Wüste“ so der Titel, beginnt heute im Gemeindehaus Wertstraße 2. Täglich werden von 10 bis 16.30 Uhr, Freitag bis 14 Uhr Powergeschichten erzählt, die nicht nur spannend und witzig sind, sondern auch Mut machen können. Nicht zu kurz kommt auch das gemeinsame Singen, Spielen und Basteln. Auch Ausflüge sind geplant. Täglich gibt es ein Mittagessen. Und von Donnerstag auf Freitag dürfen die Kinder bei der Freien Gemeinde übernachten.

Köstlichkeiten aus Äpfeln zeigt die Veranstaltung des „Nabu“-Kreisverbandes Esslingen heute im Altbau der Gartenschule. Um 10 Uhr trifft man sich dafür am Haupteingang.

Im Rope-Skipping-Camp des TV Unterboihingen hat man vier Tage lang die Möglichkeit, unter Anleitung diese Sportart kennenzulernen. Je nach Kenntnisstand wird man in verschiedene Gruppen eingeteilt. Jeweils von 10 bis 17 Uhr wird in der Sporthalle Im Grund trainiert, dazwischen gibt es ein Mittagessen. Am letzten Tag, am Donnerstag, gibt es eine Abschlussveranstaltung um 19 Uhr.