Ferienbetreuung nur noch im „Boing“

20.11.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Das Angebot der Ergänzenden Kommunalen Betreuung an der Schule wird eingestellt – Zu wenige Eltern meldeten Kinder an

Die Ferienbetreuung von Schulkindern in Oberboihingen ist ein Sorgenkind der Gemeinde. Mehrfach wurde im Gemeinderat über Lösungen diskutiert. In der jüngsten Sitzung entschieden sich die Räte einstimmig, keine Ferienbetreuung an der Kirchrainschule mehr anzubieten. Das Ferienprogramm im Jugendhaus soll jedoch weiterlaufen.

Das Jugendhaus „Boing“ bietet weiterhin eine Ferienbetreuung für Oberboihinger Kinder an. Foto: Archiv

OBERBOIHINGEN. Wohin mit den Kindern in den Ferien? Da Kinder wesentlich mehr „Urlaub“ haben als ihre Eltern, stellt sich diese Frage regelmäßig. Schön, wenn Kommunen sich dieser Frage annehmen und ein Betreuungsangebot auf die Beine stellen wollen. Doch in Oberboihingen, wo dieser Versuch im Schuljahr 2015/2016 gestartet wurde, musste man sich nun eingestehen: Das Programm an der Kirchrainschule ist gescheitert.