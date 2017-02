Fenster Koch unterstützt Albverein

Die Firma Fenster Koch engagiert sich seit einigen Jahren für den Schwäbischen Albverein Oberboihingen. Mit einem Scheck in Höhe von 600 Euro dachte die Firma auch dieses Jahr wieder an den Verein. Mit dieser Unterstützung soll unter anderem ein Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs für die Wanderführer sowie für die Jugend- und Familiengruppenleiter der Ortsgruppe finanziert werden. Die Vereinsvertreter bedanken sich für die großzügige Unterstützung. Das Bild zeigt Glasermeister Karl Alber, die Kassierin des Albvereins Gudrun Kleinknecht und den Albvereins-Vorsitzenden Jörg Haußmann bei der Scheckübergabe in den Ausstellungsräumen der Firma Fenster Koch im Meistermax in Nürtingen.