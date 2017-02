Fahrschulunterricht auf Augenhöhe

Junge Leute klären Fahranfänger über die Gefahren von Alkohol und Drogen am Steuer auf – Mitstreiter gesucht

Junge Fahrer gehen im Rahmen des Peer-Projekts „Jung, mobil und klar“ im Landkreis Esslingen in Fahrschulen und informieren Fahrschüler über die Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Am vergangenen Dienstag waren Anja Lehmann und Selim Fink als Peers in der Fahrschule Heyde.

Selbsttest mit einer Promillebrille, wie man mit 1,1 Promille reagiert: Anja Lehmann, Selim Fink, Fahrlehrer Michael Heyde und eine Fahrschülerin. Foto: iko

WENDLINGEN. Da staunten die Fahrschüler der Fahrschule Heyde am Dienstag nicht schlecht, als nicht ihr Fahrlehrer Michael Heyde den Theorieunterricht begann, sondern Anja Lehmann und Selim Fink. Die beiden sind Teilnehmer am Peer-Projekt „Jung, mobil und klar“. Das Peer-Projekt wurde vom Landesgesundheitsamt und den Beauftragten für Suchtprophylaxe in den Landkreisen Esslingen und Göppingen im Frühjahr 2004 initiiert. Selim ist seit etwa fünfeinhalb Jahren dabei und Anja seit November 2014. Seither sind die beiden ein Tandem-Paar. Im Peer-Projekt informieren die Peers Fahrschüler auf Augenhöhe über die Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr und diskutieren zusammen über mögliche Folgen.