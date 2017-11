Evangelischer Arbeitskreis wählt

22.11.2017, — E-Mail verschicken

(pm) Der Evangelische Arbeitskreis der CDU/CSU Kreisverband Esslingen lädt alle evangelischen CDU-Mitglieder und Interessierten zur Mitgliederversammlung ein. Die Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen findet am Dienstag, 28. November, ab 20 Uhr in der Gaststätte Staigers Waldhorn, Neckarstraße 25, in Plochingen statt. Nach den Wahlen wird der Landtagsabgeordnete Karl Zimmermann ab etwa 21 Uhr ein Referat halten zum Thema „Der Linksextremismus – eine unterschätzte Gefahr“. Gäste sind willkommen.