Europa als Chance zum Lernen

15.09.2016, Von Jürgen Gerrmann — E-Mail verschicken

Wir sind Europäer: Hrvoje Lončarevi´c aus Kroatien komplettiert in Oberboihingen sein Wissen und Können als Koch

Er stammt aus dem Hügelland Slawoniens. Seine Eltern sind Weinbauern. Aber er hatte seit seiner Schulzeit nur einen Traum: „Ich will Koch werden!“ Seit rund sechs Wochen vervollkommnet der 20-jährige Kroate Hrvoje Lončarevi´c nun sein Können bei Jörg Ebermann in der „Linde“ in Oberboihingen.

Hrvoje Lončarevi´c aus Kroatien will noch viel als Koch lernen. Jörg Ebermann von der Oberboihinger „Linde“ (links) ist ihm ein guter Lehrmeister. jg

OBERBOIHINGEN. Seine Heimatstadt Požega ist mit etwas über 20 000 Einwohnern in etwa so groß wie die Nürtinger Kernstadt – aber immerhin Bischofssitz.

Zur Schule ging Hrvoje in einem kleinen Dorf vor den Toren der Stadt, wo seine Eltern ihre Trauben hauptsächlich zu rotem Zweigelt oder weißen Grasevina verarbeiten. Doch ihn zog es nicht in Richtung Rebensaft, sondern seit eh und je in die Küche: „Ich wollte schon immer Koch werden. Ich liebe diese Arbeit einfach!“

Schon mit 17 war er mit seiner Ausbildung fertig, dann arbeitete er für vier Saisonen auf der Badeinsel Krk, dem größten Eiland Kroatiens. Immer für fünf bis sieben Monate, denn im Winter ist dort nichts los.