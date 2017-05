„Es tut uns gut, hier zu sein“

13.05.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In der Behindertenförderung Linsenhofen bauten Menschen mit Behinderung und Azubis Holzliegen für den Sommer zusammen

Kaum gebaut und schon in Gebrauch genommen: die Holzliegen, die gemeinsam von Menschen mit Behinderung der BFL sowie Azubis der Firma Holzbau Layh aus Oberboihingen und der VR Bank Hohenneuffen-Teck zusammengebaut wurden. Foto: sg

OBERBOIHINGEN. Am Freitag wurde im Garten der Behindertenförderung Linsenhofen in Oberboihingen ordentlich gehämmert, gebohrt und geschraubt. G’schafft halt. Schließlich wollte das Team, bestehend aus Menschen mit Behinderungen sowie Azubis der VR Bank Hohenneuffen-Teck und der Firma Holzbau Layh, drei Holzliegen fertigstellen. Die Idee für den Projekttag kam von den Auszubildenden der VR Bank. „Wir sind in unserem Haus für ein Gewinnsparprojekt verantwortlich. Ein Teil der Einnahmen wird für ein soziales Projekt gespendet. Wir entschieden uns, die 3500 Euro der Behindertenförderung zukommen zu lassen“, erzählt Nataly Kromer. Einen Projekttag wünschten sie sich noch zusätzlich zur Spende.