Es hagelte Preise und Belobigungen

01.08.2018

An der Johannes-Kepler-Realschule konnten etliche Schüler Auszeichnungen entgegennehmen

WENDLINGEN (pm). Rechtzeitig zu Ferienbeginn können sich die Schüler der Johannes-Kepler-Realschule auf Auszeichnungen für besondere Leistungen freuen.

So erhielten in der Klasse 5 a Luis Huttenlocher und Marie-Kristin Kobsa je einen Preis, die Belobigungen gingen an Kevin Coklic, Lukas Hierl, Jonathan Höffler, Leon Schlichter, Sanja Balac, Anna Frenzel und Leni Zlöbl.

In der Klasse 5 b gingen die Preise an Damian Skowron, Anna Denzinger, Lene Feuchter, Romy Pereira, Miriam Schneider, Jule Stuhlmüller und Nicola Walczuch, Belobigungen erhielten Luca Neshyba, Niklas Schilling, Linus Schmid, Hanan Arpas, Lara Strähle und Sarah Töpler.

Die Preise in der Klasse 5 c erhielten Leni Ibert, Annie Lemke und Joleen Ruchser, die Belobigungen gingen an Daniel Beck, Yunus Demirci, Nicolas Kiefer, Steffen Vollmer, Nick Wallisch, Enja Beck, Hannah Beck, Amelie Hesse, Fabienne Knirr, Marlene Schmid und Carolina Vetter.

In der Klasse 5 d erhielten Nick Klindwort, Nelly Ferrazzano, Lorella Incorvaia und Madita Ludwig je einen Preis, die Belobigungen erhielten Alexander Kraushaar, Tom Nägelein, Sirma Barun, Emily Bryant, Xenia Ciminelli, Evangelina Filipovic und Lorena Picci

In der Klasse 6 a ging ein Preis an Theodor Ahlert, die Belobigungen erhielten Noah Haid, Stefanos Pappas, Havin-Nazli Karakay und Lena Käser