Erste Wohnhelfer werden bald vermittelt

14.06.2008, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Erste Wohnhelfer werden bald vermittelt

Modellprojekt in der Region Stuttgart: Pflegebedürftige Menschen in den eigenen vier Wänden individuell betreuen

WENDLINGEN. Der erste Kurs des landesweiten Pilotprojekts der Diakonien und Sozialstationen neigt sich seinem Ende entgegen. Grund genug nachzufragen, mit welchen Erwartungen die ersten Kursteilnehmer in ihre neue Arbeit als Wohnhelfer gehen und welche Pläne sie künftig haben.

Die Sozialstation in Wendlingen führt diesen Kurs in Zusammenarbeit mit den Sozialunternehmen EBI (Esslinger Beschäftigungsinitiative), der Neuen Arbeit und der Agentur für Arbeit durch. Ihr Ziel ist es, arbeitslose Menschen, darunter häufig Langzeitarbeitslose, wieder in eine Beschäftigung zu bringen. Mit der Qualifizierungsmaßnahme zum Wohnhelfer wird dieser Schritt verfolgt. Der Anstoß dafür kam von Landrat Heinz Eininger. In einem Brief hatten die Sozialstationen die Situation mit den häufig illegal in der Betreuung von pflegebedürftigen Menschen arbeitenden Osteuropäerinnen geschildert.

nWohnhelfer sind eine Ergänzung zum Pflegedienst