Erste Wasserstofftankstelle im Landkreis

16.02.2018, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In der Shell-Tankstelle in der Wendlinger Heinrich-Otto-Straße gibt es nicht nur Benzin und Diesel, auch H2 als Treibstoff

Norbert Barthle, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Thomas Bystry, Vorsitzender Clean Energy Partnership, Michael Reinhardt, Projektleiter Air Liquide Advanced Technologies, und Sybille Riepe, Leiterin Kommunikation H2 MOBILITY (von links) freuen sich über die Eröffnung der H2-Tankstation in Wendlingen. pm

WENDLINGEN. Saubere Antriebstechnik – in Zeiten, in denen Gerichte wegen der Feinstaubbelastung mit Fahrverboten drohen, sehnt man sie händeringend herbei. In Wendlingen haben seit gestern diejenigen, die bereits auf saubere Energie in Form eines mit Wasserstoff angetriebenen Fahrzeugs setzen, beste Chancen, ihren fahrbaren Untersatz auch schnell nachtanken zu können. Und zwar an der Shell-Tankstelle in der Heinrich-Otto-Straße. Zwölf solcher Tankstellen gibt es in Baden-Württemberg, bundesweit sind 45 in Betrieb, weitere 14 gehen demnächst an den Start, 17 sind in Planung.