Erfolgreiche Tierschau

21.11.2007, Von Sascha Hoffmann — E-Mail verschicken

Zahlreiche Preise gingen an erfolgreiche Köngener Züchter

KÖNGEN. Am vergangenen Wochenende fand die diesjährige Tierschau des Kleintierzüchtervereins Köngen in dessen Vereinsheim statt. Die Preisrichter konnten unter den Züchtern zahlreiche Preise vergeben. Die Preisverleihung war am Sonntagnachmittag. Für Kinder wurde ein Malwettbewerb geboten.

Ausgelassene Stimmung herrschte am Wochenende im Vereinsheim der Kleintierzüchter in Köngen. Egal, ob man gekommen war, um sich die Tiere der Züchter anzusehen, man etwas essen und trinken oder man sich an der Tombola oder beim Schätzen des Gewichts eines Böckleins versuchen wollte, Fröhlichkeit war garantiert.

Auch für die Kleinen war Spaß geboten, so konnte man sich doch zusammen mit seinem Lieblings-Kaninchen fotografieren lassen oder beim Malwettbewerb mitmachen. Rund 80 Bilder wurden abgegeben und werden in den nächsten Tagen von der in Esslingen lebenden und arbeitenden Künstlerin Ursula Andres bewertet. Der jeweils Beste der Gruppe darf dann bei ihr im Atelier an einem kleinen eintägigen Kunstlehrgang teilnehmen. Den Mittelpunkt der Veranstaltung bildeten natürlich die Tiere und ihre Züchter. Gezeigt wurden Züchtungen aus den Bereichen Hühner, Kaninchen und Tauben. Die Preisverleihung am Sonntag war der Höhepunkt.