Erbseneintopf nach altem Rezept

Ausflug der Seniorengruppe des SAV Oberboihingen führte zum Truppenübungsplatz

Der Ganztagsausflug kam bei den 53 Teilnehmern aus Oberboihingen gut an. Foto: pm

OBERBOIHINGEN (pm). Die Senioren des SAV Oberboihingen ließen sich dieses Erlebnis nicht entgehen: Zum 75-jährigen Jubiläum des Albvereins Oberboihingen führte ein Ganztagsausflug die 53 Teilnehmer auf den ehemaligen Truppenübungsplatz bei Münsingen.

Pünktlich um 10 Uhr starteten die Teilnehmer, die älteste war 94 Jahre alt, in Oberboihingen. Am Alten Lager angekommen, wurden die Besucher von einem Münsinger TrÜP-Lager-Guides empfangen. Einst hatte dieser als Soldat auf diesem Platz in Münsingen gedient. Auf amüsante Weise erklärte er die Lagergeschichte vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute.

In dem Unterkunftsgebäude BT34 sahen die Senioren die großen, spartanisch eingerichteten Schlafsäle mit viel zu schmalen und zu kurzen Stockbetten, Schränken, Tisch und Hocker – und dazu eine Eiseskälte in den ganzen Räumen – wie mag es wohl in den eisigen Münsinger Wintern gewesen sein? Man konnte vergleichend die deutschen und französischen Einrichtungen und Uniformen anschauen. Auch das Offiziers-Casino wurde gezeigt, ein im alten Stil renovierter Saal, der heute zu besonderen Anlässen, zum Beispiel für Hochzeiten, angemietet werden kann.