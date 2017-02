Einträchtig beschwingt

06.02.2017, Von Reiner Wendang — E-Mail verschicken

Hochkarätiges Konzert im Rahmen der Köngener Kulturtage mit dem Metropol-Orchester und seinem Sänger Felix Heller

Im Rahmen der Köngener Kulturtage wurde die Eintrachthalle zum Musentempel und das Städtchen in eine Reihe mit Berlin, London, New York oder Tokio gesetzt. Auch was die Musik anbelangt, sparte die Vorankündigung nicht mit vollmundigen Attributen.

Das Metropol-Orchester mit seinem Sänger Felix Heller. Foto: Wendang

KÖNGEN. In der Tat ließ das professionelle Bühnensetting, geschmackvoll in Schwarz und Rot gehalten, einiges erwarten. Hinter den Pulten und Mikrofonen nahmen dann auch sympathische Jungprofis des Metropol-Orchesters Platz, die im Folgenden zeigen konnten, dass sie ihre Instrumente und Nebeninstrumente bestens beherrschen.

Angeführt und moderiert wurden die 14 Musiker und Sängerinnen von dem auch im Programmheft besonders herausgehobenen Felix Heller, einem seit sieben Jahren im Schwabenland ansässigen Potsdamer, der mindestens den Charme und das Talent eines Ilja Richters hat. Zu hören gab es bei der mit „Swinging Century“ überschriebenen Revue im Prinzip alles, von Swing bis Latin, von türkischer bis lettischer Folklore sowie alten Schlagern und neuem Pop.