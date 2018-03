Eintracht zog Bilanz

14.03.2011

Mitgliederversammlung wählte Vorstände und Beisitzer

Kürzlich fand im Treffpunkt Stadtmitte die Mitgliederversammlung des Gesangvereins Eintracht Unterboihingen statt. Die Vorsitzende Carmen Becker eröffnete die Mitgliederversammlung, nachdem der Männerchor zur Begrüßung „Mein Mund, der singet“ von Ursula Bartel vorgetragen hatte. Im Rahmen der Totenehrung wurde der „Bardenchor“ von Friedrich Silcher gesungen.

WENDLINGEN (os). In ihrem Bericht erwähnte die Vorsitzende, dass das vergangene Vereinsjahr ein äußerst arbeitsintensives gewesen sei. Große Hoffnungen auf eine Chorpartnerschaft verbindet Carmen Becker mit einer Chorreise nach Millstatt. Der Verein habe an der Jubiläumsfeier des Sängerbundes teilgenommen, was eine gute Vorübung für das eigene Jubiläumsjahr gewesen sei. In ihrem Ausblick für das Jahr 2011 erwähnte sie vor allem die Veranstaltungen, die das Jubiläumsteam geplant hat, wie das Konzert mit der Musikschule am 1. Juni, das Gartenfest vom 29. bis 31. August und das offene Singen am 9. Oktober. Derzeit hat der Gesangverein 226 Mitglieder. Carmen Becker bedankte sich bei allen engagierten Mitgliedern, die ihr stets behilflich waren. Ihr besonderer Dank ging neben den Dirigenten und Vizedirigenten an alle Partnerinnen und Partner, die der Eintracht bei vielem geholfen hatten.