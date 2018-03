Eintracht: Auf den Flügeln des Gesangs

28.01.2009, Von Nicole Mohn — E-Mail verschicken

Zur Winterfeier gaben der Männerchor und die „Acapella“ der Eintracht Unterboihingen ein internationales Programm

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. „Bitte anschnallen und die Lehnen senkrecht stellen!“ hieß es am Samstagabend in der Turn- und Festhalle Unterboihingen. Hier setzten die Chöre der Eintracht Unterboihingen zur musikalischen Weltreise an.

Angetan mit Glitzer-Zylinder begrüßte „Chefstewardess“ Carmen Becker zusammen mit ihrer Stellvertreterin Doris Langeneck die Gäste in der gut besuchten Festhalle. Und schon hob „Eintracht-Air“ mit Kapitän Helmut Grübel am Dirigentenstab ab in Richtung Alpen und Italien.

Für die Unterhaltung an Bord sorgten zunächst die Mitglieder des Männerchores. Passend zur Flugroute stimmte das Ensemble unter anderem den gelungen intonierten Klassiker „Seen im Land der Berge“ an. Kleine Turbulenzen gab es beim Stück „An die Freunde“, jedoch schon bei Walther Schneiders „Trinklied“ und dem Evergreen „Chianti“ von Gerhard Winkler waren die Sänger wieder auf Kurs.