Einfach tanzen

04.05.2017

WENDLINGEN (pm). Einfach tanzen, ohne Tanzschritte, das kann man am Montag, 8. Mai, 19.30 Uhr, bei „DanseVita“ im katholischen Gemeindezentrum St. Georg, Bürgerstraße 4 in Wendlingen. In ungezwungener Atmosphäre wird mit viel Spaß mal frei und mal mit kleinen Aufgabenstellungen einfach getanzt. So kann man seine Lebensenergie mal wieder spüren. Anmeldung und weitere Informationen auch zur Gebühr bis 6. Mai bei Gaby Ludwig, Telefon (0 70 24) 33 20, E-Mail lebendigertanz@gmx.de.