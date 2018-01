Eine Schatzkiste mit vielen Talenten

19.01.2018, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Nürtingerin Karin Ecker ist die neue Rektorin am Wendlinger Robert-Bosch-Gymnasium

Mit Goethe auf ihrem Schreibtisch fest im Blick leitet Karin Ecker seit Anfang des Schuljahres das Gymnasium in Wendlingen. gki

WENDLINGEN. Schüler haben heute viele Möglichkeiten sich zu entwickeln. Ein gutes Beispiel dafür ist das Weihnachtsvideo auf der Homepage des Robert-Bosch-Gymnasiums. Da wünschen gemeinsam Schüler und Lehrer frohe Weihnachten auf eine Art wie man es im Schulalltag selten sieht. Beim Hit „All I Want for Christmas Is You“ von Mariah Carey macht auch die Schulleitung keinen Rückzieher. Es kann sogar auf Youtube hochgeladen werden, die Video-AG machte den Clip möglich. Geht man da nicht gerne in die Schule?