Eine Kandidatin schlägt um sich

14.02.2018, Von Harald Flößer — E-Mail verschicken

„Fridi“ Miller fühlt sich von Schülern zutiefst verletzt und tritt nach – Mitbewerber bleiben gelassen

Kandidatin Friedhild Miller Foto: Bulgrin

DENKENDORF. Sachliche Diskurse und weitgehend gemäßigte Töne, so hat man bislang in Denkendorf das Ringen um die Nachfolge von Bürgermeister Peter Jahn erlebt. Doch knapp zwei Wochen vor dem Wahltermin kommt ungewohnte Schärfe ins Spiel, mit Attacken, die zum Teil unter die Gürtellinie gehen. Verantwortlich dafür ist Friedhild „Fridi“ Miller, die Kandidatin aus Sindelfingen, die sich in 50 Kommunen im Land um den Bürgermeisterposten bewirbt und dies nach eigenen Angaben nur als Sprungbrett sieht. Denn ihr eigentliches Ziel ist es, Bundeskanzlerin Angela Merkel abzulösen.