Eindrucksvolle Tage in der Rhön

14.06.2017

Unterboihinger Albverein unterwegs im Biosphärengebiet

Auf der Kissinger Hütte gab es nicht nur ein gutes Vesper, sondern auch eine traumhafte Aussicht. Foto: pm

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN (ck). In diesem Jahr feiert die Ortsgruppe Unterboihingen im Schwäbischen Albverein ihr 125-jähriges Bestehen. In diesem Sinne gingen vor Kurzem 14 Wanderer des Vereins auf Wanderschaft in der Rhön. Vier Tage verbrachten sie dort.

Noch bevor sie ihr Quartier bezogen, stand eine erste kleine Wanderung an. Hoch hinauf ging es zur Kissinger Hütte, einem beliebten Ausflugsziel auf 829 Meter Höhe. Dort genoss man zur Mittagszeit die traumhafter Aussicht. Anschließend fuhr man weiter nach Bischofsheim und bezog Quartier in einem Gasthof.