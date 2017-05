Rund 1000 Besucher kamen am vergangenen Samstag zum Familientag bei Bielomatik in Neuffen. Die Mitarbeiter zeigten ihren Familien die Arbeitsplätze und machten bei gutem Wetter einen Rundgang über das Betriebsgelände. Ob Infrarotschweißen, Fräsvorführungen oder Besuche in der Ausbildungswerkstatt –…

Mehr