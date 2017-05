„Ein tolles Gemeinschaftswerk“

22.05.2017, Von Boris-Marc Münch

Oberboihinger Vereine musizierten zugunsten der Kindergärten und unterhielten ihr Publikum

Das vierte Benefizkonzert in Oberboihingen glänzte durch musikalische Vielfalt. Dafür sorgten Musikverein, Liederkranz „Eintracht“, Mandolinen- und Gittarrenfreunde und Posaunenchor. Das gesammelte Geld fließt in die Kindergärten.

Die Mandolinen- und Gitarrenfreunde spielten südamerikanische Weisen. Foto: Münch

OBERBOIHINGEN. Das Benefizkonzert zugunsten der Kindergärten in Oberboihingen bestach durch eine große musikalische Bandbreite und eine Stimmungsmusik, die die Zuschauer zum Mitklatschen und Mitsingen animierte. „Das sind die Fischerchöre von Oberboihingen“, scherzte Michael Trippner, Vorstand des Musikvereins, der an diesem Abend durchs Programm führte.

„Deine Heimat ist das Meer“ intonierten die Sängerinnen und Sänger des Oberboihinger Liederkranzes Eintracht und stachen so mit dem Publikum in See. Es ging nach Madagaskar und mit Madonna auf die schöne Insel, „La Isla Bonita“.

Südamerikanisches Flair zauberten die Mandolinen- und Gitarrenfreunde unter anderem in die Gemeindehalle. Da mochte man am liebsten das Tanzbein schwingen. „Ihr habt uns so richtig eingeheizt“, dankte Trippner.

Elke Steinhauser hat das Konzert organisiert