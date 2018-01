Ein Tango und ein roter Priester

02.01.2018, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Silvesterkonzert mit dem Organisten Paul Theis in der voll besetzten Kirche „Zum Guten Hirten“

Man muss eben nur ein paar Jahre Geduld haben und eine gute Tradition begründen. Kamen zum ersten Silvesterkonzert von Paul Theis im Jahre 1992 nur 30 Zuhörer, war 25 Jahre später die Köngener Kirche „Zum Guten Hirten“ bis auf den letzten Platz belegt.

Silvesterkonzert : Kirchenmusiker Paul Theis an der Orgel und seine Tochter Antonia sorgten für eine volle Kirche. Foto: Dietrich

KÖNGEN. Vor 25 Jahren hatte die Thomas-Morus-Kirche Unterensingen eine neue Orgel bekommen. Das nahm der Kirchenmusiker Paul Theis zum Anlass für ein Silvesterkonzert. Damals war er mit dieser Idee noch allein auf weiter Flur. Inzwischen sind ihm viele Kollegen gefolgt. „Und dies bei nicht unerheblichen Eintrittspreisen“, merkte Paul Theis an. „Die Blechbläser haben seit einigen Jahren an Silvester Hochkonjunktur und schrauben ihre Honorare in unerschwingliche Höhen.“

Die katholische Kirchengemeinde „Zum Guten Hirten“ mit ihren beiden Kirchen in Köngen und Unterensingen kümmerte das nicht: Sie ließ die teuren Bläser einfach weg, Paul Theis spielte ehrenamtlich und beim Ziehen der Register auf beiden Seiten und beim Umblättern der Noten half seine fachkundige Tochter Antonia.