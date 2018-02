Ein Rastplatz am Neckartalradweg

07.02.2018, Von Sylvia Gierlichs

Der Platz ist ein erster Schritt, den Neckar für Wanderer und Radler erlebbarer zu machen – Rastplatz am Hechtkopf in Planung

Der Neckartalradweg – mit vier Sternen wurde er kürzlich vom ADFC auf der CMT ausgezeichnet. Nun ist er zwar nicht überall erste Sahne, aber in Wendlingen kommt in Kürze ein Highlight hinzu. Denn an der Ulrichsbrücke entsteht derzeit ein Rastplatz, der gleichzeitig auf Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten hinweist.

Der Rastplatz an der Ulrichsbrücke soll Nutzer des Neckartalradwegs einladen, ein wenig in Wendlingen zu verweilen. Foto: sg

WENDLINGEN. Nanu, was wird denn hier gebaut? Das mögen sich einige Autofahrer gefragt haben, wenn sie in den letzten zwei Wochen die Schäferhauser Straße befuhren. Direkt vor der Zufahrt zur Ulrichsbrücke schaufelten Bagger nämlich Erde ab. Des Rätsels Lösung: Hier entsteht ein Rastplatz für Radler. Klar, alle Radler können hier ein Päuschen einlegen, ob sie nun aus Wendlingen, Wernau, Köngen oder Nürtingen kommen. Konzipiert ist der Platz allerdings schon als Teil des Neckartalradwegs und damit vor allem auch für die Nutzer dieses Landesradfernwegs, auf dem immer mehr Radler das Ländle von Villingen-Schwenningen bis Mannheim erkunden.