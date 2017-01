In der voll besetzten Melchior-Festhalle wurde Herbert Krüger verabschiedet und Melanie Gollert als Bürgermeisterin eingesetzt So viele Zuschauer waren noch nie bei einer öffentlichen Gemeinderatssitzung dabei. Gut über 700 mögen es gewesen sein, als am Mittwochabend in der Melchior-Festhalle…

Mehr