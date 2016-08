Ein Leben für die Tradition

27.08.2016, Von Gaby Kiedaisch

Horst Rödl ist seit 40 Jahren das Gesicht der Egerländer Gmoi in Wendlingen – Generationenwechsel hat begonnen

„Es ist der richtige Zeitpunkt aufzuhören“, sagt Horst Rödl, seit Jahrzehnten das Gesicht der Egerländer Gmoi in Wendlingen. Im März gab er seinen Rücktritt als Vereinsvorsitzender bekannt. Für viele überraschend. Doch Rödl meint, nach 40 Jahren sei es gut, die Zügel an eine jüngere Generation weiterzugeben. Gott sei Dank sei sie bereit dazu. Denn viele Vereine haben nicht so viel Glück mit ihrem Nachwuchs.