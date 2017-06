Ein Fest für alle Sinne

06.06.2017, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Zehntausende strömten gestern zum Köngener Pfingstmarkt und zum Musikfest – „Finger Spinner“ sind der neueste Hit

Wenn am Pfingstmontag in Köngen schon am frühen Morgen emsiges Treiben herrscht und die Gemeinde riesigen Zuwachs erhält, ist wieder Pfingstmarkt. In diesem Jahr feierte der Musikverein Köngen zudem sein 55. Musikfest.

Langsam wird’s eng: Gegen Mittag strömen immer mehr Menschen auf den Pfingstmarkt. Auch das nasse Wetter hielt die Besucher nicht davon ab. Fotos: Krytzner

KÖNGEN. Wer gestern die frühen Morgenstunden nutzte, konnte noch in aller Ruhe an der rund zwei Kilometer langen Schlange an über 300 Marktständen entlangflanieren. Das unzählige Angebot lockt jedes Jahr um die 30 000 Besucher nach Köngen. Ob Gartenartikel, Nahrungsmittel oder Dekoration, für jeden hatten die Marktbeschicker unterschiedliche Waren dabei.