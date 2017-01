Ein Ausflug ins Dixieland

31.01.2017, Von Rolf Martin

Die Bosch All Stars begeisterten die Jazzliebhaber im Köngener Schloss

Die Bosch All Stars zeigten eine unbändige Spielfreude. pm

KÖNGEN. Die Freunde des klassischen Jazz kamen am vergangenen Freitag in der proppenvollen Köngener Schlosskapelle voll auf ihre Kosten, denn die sechs Musiker entfachten ein Feuerwerk an altbekannten und lieb gewonnenen Dixieland-Standards.

Mitarbeiter der Robert Bosch GmbH spielen seit Mitte der 1980er-Jahre zusammen bei den Bosch All Stars. Der in manchen Betrieben beklagte Burn-out der Mitarbeiter hat diese Gruppe offensichtlich nicht erreicht, denn die Musiker spielten mit einer unbändigen Spielfreude, obwohl einige schon im Rentenalter sind.