„Eidechsen wurden keine gesichtet“

19.09.2016, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Nach 608 Tagen Bauzeit wurde das Oberboihinger Feuerwehrhaus in der Max-Eyth-Straße mit einem Festakt eingeweiht

Vor 52 Jahren ging das Feuerwehrhaus in der Nürtinger Straße in Oberboihingen in Betrieb. Ein Zweckbau, der für die Größe des Ortes, für die Größe der Feuerwehr und für den Stand der damaligen Technik völlig ausreichend war. Nun jedoch war es Zeit für ein neues Haus. Am Freitagabend wurde es, im Beisein etlicher Ehrengäste, eingeweiht.