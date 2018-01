Edith Illeson stellt im Rathaus aus

Werke der Wendlinger Künstlerin sind vom 22. Januar bis 16. März zu sehen

Ein Gemälde Edith Illesons pm

WENDLINGEN (pm). Die Künstlerin Edith Illeson ist keine Unbekannte in den Ausstellungsräumen des Wendlinger Rathauses. Bereits zum sechsten Mal zeigt sie ihre Werke. Schon als junger Mensch begann die Wendlinger Freizeitmalerin mit Kohle und Bleistiftzeichnungen. Aber erst später kam der Anstoß, das Zeichentalent weiterzuentwickeln. Bei der Volkshochschule hat sich Edith Illeson die ersten Anregungen geholt. In der weiteren künstlerischen Entwicklung entdeckte sie ihre Vorliebe für die Aquarellmalerei. Dazu kam später die Gestaltung ihrer Bilder in Mischtechnik. Zu den weiteren Werken von Edith Illeson gehören auch Bilder in Dispersion und Pastellkreide. Immer wieder lässt sich die Künstlerin von dem Panorama der Schwäbischen Alb inspirieren.

Auch in den Partnerstädten von Wendlingen am Neckar ist Edith Illeson keine Unbekannte. Einige ihrer Arbeiten wurden schon im österreichischen Millstatt am See, im französischen St.-Leu-la-Forêt und im befreundeten Markneukirchen ausgestellt.