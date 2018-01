Drei-Königs-Wanderung

WENDLINGEN (pm). Am Samstag, 6. Januar, startet die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins Unterboihingen zur Drei-Königs-Wanderung. Los geht es um 12.30 Uhr an der Lindenschule, Wanderführer sind Clemens Benz und Roland Schlichter. Über die Lauterschule und die Weinhalde geht es zum Tennisclub Wernau, wo eine Einkehr vorgesehen ist. Zurückgewandert wird am Neckar entlang; reine Wanderzeit: etwa zweieinhalb Stunden. Die Wanderführer empfehlen angepasstes Schuhwerk.