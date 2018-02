Drei Kandidaten in Ohmden

Wendlingerin Barbara Born hat bei Bürgermeisterwahl zwei Mitbewerber

OHMDEN/WENDLINGEN (sg). Barbara Born, Lebensgefährtin des Oberboihinger Bürgermeisters Torsten Hooge und den Wendlingern als Leiterin der Abteilung Stadtplanung und Bauverwaltung im Stadtbauamt gut bekannt, war die erste, die in Ohmden ihren Hut in den Ring warf. Die Stelle des Bürgermeisters dort war neu ausgeschrieben worden, weil der seitherige Amtsinhaber, Martin Funk, sich als Bürgermeister in Altbach beworben hatte und am 3. Dezember die Wahl auch für sich entscheiden konnte. Er hat die Arbeit in Altbach bereits am 15. Januar aufgenommen.

Ende Januar reichte dann auch der Ohmdener Gemeinderat Michael Frank seine Bewerbungsunterlagen ein. Der 49-jährige gelernte Mechaniker und Baumechanikermeister fühlt sich für die Aufgaben als Bürgermeister gut gerüstet. Frank stammt ursprünglich aus Winnenden, lebt aber seit 2007 in Ohmden.