Drehort Wendlingen

Heute läuft der Kinofilm „Die Blumen von gestern“ an

WENDLINGEN (gki). Vor gut eineinhalb Jahren sind Szenen aus dem Film „Die Blumen von gestern“ in Wendlingen (wir berichteten) gedreht worden. Jetzt kommt die deutsch-österreichische Koproduktion in die Kinos.

Ab heute ist bundesweiter Start der 125-minütigen Tragikomödie (Prädikat „besonders wertvoll“). Zu dem hochkarätig besetzten Streifen, in dem unter anderem die Schauspieler Lars Eidinger, Adèle Haenel, Hannah Herzsprung und Jan Josef Liefers mitwirken, hat Chris Kraus das Drehbuch geschrieben. Von Kraus stammen auch die Filme „Scherbentanz“, „Vier Minuten“ und „Poll“, in denen er wie jetzt auch Regie geführt hat. Neben Wendlingen waren weitere Drehorte in New York, Wien, Riga und Berlin.