Die Vision für ein urbanes Quartier

28.01.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Ein Gewerbe- und Wohngebiet könnte auf dem HOS-Areal entstehen – Wendlinger Filetstück derzeit noch im Dornröschenschlaf

Das HOS-Areal an der Schäferhauser Straße hat enormes Entwicklungspotenzial. Im Moment ist dieses Areal allerdings unter Wert genutzt. Was auf diesem Grundstück möglich wäre, zeigte am Dienstagabend Professor Wolfgang Schreiber vom Büro Schreiberplan den Gemeinderäten auf.

Hier könnte einmal ein schöner Boulevard verlaufen. Foto: Otto

WENDLINGEN. Ein Schmuckstück hat Wendlingen mit dem HOS-Areal an der Schäferhauser Straße. Ein Gelände, das nach Entwicklung schreit, wie Professor Wolfgang Schreiber es in der Gemeinderatsitzung am Dienstag ausdrückte. Allerdings liegt das Schmuckstück ein wenig im Dornröschenschlaf. Das wird sich ändern. Deswegen stellte Schreiber den Gemeinderäten ein Entwicklungskonzept vor, das aufzeigt, wie das Gelände zukünftig genutzt werden könnte. Die vielen Konjunktive allerdings zeigen, dass es hier noch keine fixen Planungen gibt, nichts festgezurrt ist. Derzeit gibt es etliche Gespräche mit den Trägern öffentlicher Belange, der Firma HOS als Eigentümerin, der Stadt Wendlingen und dem Büro Schreiberplan über die angedachte Konzeption.