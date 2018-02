Die Vertreibung aus dem Paradies

10.02.2018, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Am Schmotziga Dorschtich übernahmen wieder die Nelau-Hexen das Kommando im Rathaus

Narren unter sich: Kathrin Flohr, Bürgermeister Steffen Weigel und (vom Lampion der Erleuchtung verdeckt) Gemeinderat Bernd Dieterle mit ihren bürgerlichen Helfern Fotos: Holzwarth

WENDLINGEN. Ja, ja, zehn Minuten vor sechs, da saßen der Schultes, Gemeinderat Bernd Dieterle und Kathrin Flohr vom Amt für Familie, Bildung und Soziales noch fröhlich scherzend beisammen. Im Nachthemd natürlich, denn schließlich waren sie ja die Repräsentanten – für all die Schlafhauben, die im Rathaus so tun, als würden sie den Betrieb am Laufen halten.