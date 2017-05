„Die Türkei – eine Brücke zwischen Ost und West“

05.05.2017, Von Gaby Kiedaisch

Tülay Schmid war zu Gast beim Runden Tisch von SPD 60 plus Kreisverband Esslingen in Wendlingen

Selbstbewusst, spontan und herzlich – Tülay Schmid begeisterte das Publikum mit ihrem Auftritt. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Wer schon immer einmal wissen wollte, wie sich die türkischstämmige Tülay und ihr späterer Ehemann Nils Schmid kennengelernt haben, der war nach der Veranstaltung, zu der die SPD 60 plus Kreisverband Esslingen am Mittwoch eingeladen hatte, bestens im Bilde. Denn die 43-jährige Ehefrau des früheren Finanz- und Wirtschaftsministers plauderte unter den Genossen so einiges aus dem Nähkästchen.

Unüberlegt oder naiv wirkt die zweifache Mutter deswegen nicht. Im Gegenteil. Die Juristin hat Esprit und kann ihr Gegenüber mitreißen. Ihre unkomplizierte und spontane Art kommt bei den etwa 35 Zuhörern jedenfalls prima an. Man duzt sich, wie unter Genossen üblich, nennt die Ehefrau des früheren stellvertretenden Ministerpräsidenten bei ihrem Vornamen.

„Nürtingen ist für mich Heimat, nie wird es eine andere Stadt geben“

Tülay Schmid, Deutsche mit türkischen Wurzeln