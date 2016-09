„Die Natur steht an vorderster Stelle“

07.09.2016, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die Streuobstwiese von Karlheinz Schmid aus Oberboihingen ist ein Paradies für Vögel und Insekten

Die Apfelernte hat begonnen und noch sieht man sie, die Menschen, die sich die Mühe machen, sich bücken und ihre Äpfel auflesen. Zu ihnen gehört auch Karlheinz Schmid aus Oberboihingen. Doch für ihn ist sein Gütle weit mehr als nur eine Obstwiese. Sie ist Lebensraum für Vögel, Lurche und Insekten.

Lauert auf die Maus: der Bussard im Jagdmodus. Foto: privat

OBERBOIHINGEN. Nein, vom Baumschnitt hält Karlheinz Schmid nicht viel. Seine Bäume wachsen seit 70 Jahren, wie sie eben wachsen. Auch wenn alle Welt im Winter auf der Leiter steht und mit der Säge an den Bäumen rumhantiert, wenn Schnittkurse Hochkonjunktur haben – Schmid ficht das nicht an. In einem Jahr bringt der eine Baum mehr Früchte, im anderen Jahr der andere. Und manchmal, im Winter, bricht unter der Schneelast auch mal ein Ast. Nicht schlimm. Das Totholz bleibt auf dem fast 50 Ar großen Grundstück. Genau darauf sind viele Tiere und Pflanzen angewiesen, die bereits auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten stehen. Ameisen, Hautflügler und Schmetterlinge, Käfer Pilze Flechten und Moose finden hier ihren Lebensraum.