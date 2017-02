Die „Harmlosen“ feierten Geburtstag

Mitarbeiter der Firma Hildebrand gründeten vor 50 Jahren Kegelclub

OBERBOIHINGEN (pm). Ein besonderes Jubiläum feierten dieses Jahr die Kegler des Kegelclubs „Die Harmlosen“ in Oberboihingen. Am 27. Dezember 1966 wurde von Mitarbeitern der Firma Hildebrand beschlossen, zur Förderung des Gemeinschaftssinns und der Kameradschaft monatlich einmal einen Kegelabend zu bestreiten. Anfang 1967 war dann der Club „Die Harmlosen“ gegründet worden. Es wurde ein aktives, ungewöhnliches, teilweise turbulentes Miteinander daraus. Neben dem regelmäßigen Kegeln wurden riesige Feste, beispielsweise anlässlich des zehnjährigen Bestehens gefeiert, interessante Ausflüge über mehrere Tage nach Ungarn und Holland, ins badische Weinland, an den Tegernsee und, nach der Wende, nach Waren an der Müritz unternommen.