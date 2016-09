Die Frau mit dem aufrechten Gang

Das Evangelische Bildungswerk im Landkreis Esslingen stellt sein Halbjahresprogramm vor

(pd) Wie steht es um die Integration im Südwesten? Dazu spricht bei „Klartext im Blarer“ am 13. Oktober Professor Dr. Wolf-Dietrich Hammann, Ministerialdirektor im Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg. Ist bei Kirche und Staat in Deutschland alles in bester Verfassung? Das fragt in der Kirchheimer Reihe am 28. Oktober Dr. Ellen Ueberschär, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Ebenfalls in Kirchheim spricht am 14. November der Psychologe Ahmad Mansour, Autor des Bestsellers „Generation Allah“, über den Kampf gegen religiösen Extremismus. Um eine evangelische Sicht auf Maria, der „Frau mit dem aufrechten Gang“, geht es am 31. Oktober in der Nürtinger Reihe. Es spricht Bärbel Wartenberg-Potter, Bischöfin i. R. aus Lübeck.

Zwei weitere Bildungswerk-Reihen, beide in Nürtingen, haben sich zum Dauerbrenner entwickelt: „Bizeps & Bibel“ bietet Männern am Dienstagmorgen eine Kombination aus der Bewegung mit einem Ergotherapeuten und aus der Beschäftigung mit Heiligen der Kirchengeschichte. Ebenfalls am Dienstagmorgen gibt es mit Pfarrer Dr. Werner Grimm ein Studium von Texten des Alten Testaments im hebräischen Original.