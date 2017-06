Die Burgschul-Mensa braucht mehr Platz

Arbeitsbereich für die Essenszubereitung und Speiseraum für Schüler sollen erweitert werden

Die Burgschule als Gemeinschaftsschule ist ein Erfolgsmodell. Die Schule ist auch im nächsten Schuljahr dreizügig und damit nehmen immer mehr Schüler an der Ganztagsbetreuung teil. Deswegen platzt jedoch die Mensa aus allen Nähten. Am Montagabend stimmte deswegen der Gemeinderat einer Erweiterung zu.

Der Standort für die Container, wenn die Auslagerung für die Ganztagsbetreuung notwendig wird Foto: Holzwarth

KÖNGEN. Was die Burgschule dringend braucht, ist eine Mensa, die groß genug für die Ansprüche der Gemeinschaftsschule mit Ganztagsbetreuung ist. Mit dem Gemeinwesenhaus soll diese Mensa geschaffen werden. Allerdings wird es noch ein Weilchen dauern, bis die Schüler in den neuen Räumen essen können. Doch in dem ehemaligen Klassenzimmer, das heute als Mensa dient, herrscht zu den Essenszeiten drangvolle Enge. Und auch für die ehrenamtlichen Köche, die das Essen zubereiten, ist der Platz nicht üppig bemessen. Deswegen denkt die Gemeinde nun an eine Übergangslösung.