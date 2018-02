Der Umgang mit negativen Gefühlen

Der Schweizer Pierre Stutz war zu Gast im Gemeindezentrum St. Georg

WENDLINGEN (pm). Kürzlich war der Schweizer Theologe und Buchautor Pierre Stutz zu Gast im katholischen Gemeindezentrum St. Georg – auf Einladung der Ökumenischen Erwachsenenbildung in Kooperation mit dem Buchladen im Langhaus. Pierre Stutz widmet sich in seinem neuesten Buch „Lass Dich nicht im Stich“ unserem Umgang mit negativen Gefühlen wie Ärger und Wut.

Entlang biblischer und biographischer Spuren machte er in seinem Vortrag vor rund 70 Besuchern deutlich, wie man sich immer wieder neu damit auseinandersetzen muss und wie Wege zu einem guten Umgang damit aussehen können. Ärger und Wut, so Stutz, müssten zugelassen und bearbeitet werden – und bearbeiten heiße dabei nicht, einen Schuldigen zu finden oder darüber zu jammern, wie schlecht alles sei. Bearbeiten heiße vielmehr, sich diesen Gefühlen zu stellen, sich bewusst zu werden, dass sie nur ein Teil sind, neben vielen anderen Teilen in uns und in unseren Mitmenschen. Neben vielen positiven, wunderbaren Teilen.