Der Blick über den eigenen Tellerrand

24.08.2007, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Köngenerin Linda Fallscheer war als berufliche Stipendiatin im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms in den USA

KÖNGEN. Amerika das Land der unbegrenzten Möglichkeiten hat an Anziehungskraft nichts verloren. Jedes Jahr reisen zwischen 250 und 300 deutsche Austauschschüler und junge Berufstätige im Rahmen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms in die USA. Eine davon ist Linda Fallscheer aus Köngen. Vor zwei Wochen kam die 21-Jährige nach einem einjährigen Aufenthalt in Atlanta wieder an den Neckar zurück.

Noch unter dem tiefen Eindruck ihrer Wahlheimat auf Zeit, Amerika, berichtete die Köngenerin Linda Fallscheer über ihren Aufenthalt in Atlanta/Georgia. In die USA wollte die angehende Grafik-Designerin eigentlich schon immer. Im Internet war sie auf das Parlamentarische Austauschprogramm gestoßen und bewarb sich.

In einem Auswahlverfahren, bei dem die junge Köngenerin unter anderem auf zehn Seiten ihre Person und ihre Motivation für das Programm darstellen, im Teamwork mit anderen Bewerbern Aufgaben lösen musste und weitere Einzelgespräche hatte, hatte sie die Prüfer überzeugt, dass sie für den einjährigen USA-Aufenthalt geeignet war. In einem einwöchigen Kurs in Würzburg war sie anschließend auf ihr künftiges Gastland vorbereitet worden.