Das neue Stück der Kulissaschiaber

Bestens unterhalten werden, in der Pause etwas Herzhaftes vespern und wieder einmal herzlich lachen – das kann man bei den „Unterboihinger Kulissaschiabern“, der Theatergruppe der Kolpingsfamilie, schon seit 29 Jahren. Das Stück „Graf Richard lässt bitten“ bietet dazu wieder reichlich Gelegenheit. Die Aufführungen finden im Treffpunkt Stadtmitte in Zusammenarbeit mit dem Bürgertreff MiT am 28. und 29. Januar, 4. und 5. Februar statt. Danach folgen noch zwei weitere Vorstellungen im katholischen Gemeindezentrum St. Georg am 11. und 12. Februar. Die Sonntags-Aufführungen beginnen bereits um 17 Uhr, die anderen Vorstellungen um 19.30 Uhr. Karten sind bei Intersport Räpple, Unterboihinger Straße 25 in Wendlingen, zu bekommen. Unser Foto zeigt eine Spielszene mit Graf Richard (Kurt Haag) und Isabelle (Gerdi Schumacher). pm