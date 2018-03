Das i-Tüpfelchen am Ende des Jubiläumsjahres

14.03.2018, Von Gaby Kiedaisch

Turnverein Unterboihingen erhält für seine aktuelle Festschrift einen Preis von DTB und STB – TVU-Jahresfeier am 16. März

Der TVU hat einen Film von seinem Jubiläumsjahr produziert. Der wurde kürzlich mit der Festschrift dem Stadtarchiv übergeben. Nun das Beste: die Festschrift befanden der Deutsche Turnerbund (DTB) und der Schwäbische Turnerbund (STB) für so gelungen, dass der Verein dafür einen Preis erhält. Die Preisverleihung im festlichen Rahmen findet am 18. März in Stuttgart statt.

Bürgermeister Steffen Weigel (Mitte) nimmt für das Stadtarchiv Film und Festschrift von Peter Krenn (links) und Hubert Großmann entgegen. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Eigentlich ist das Jubiläumsjahr für den Turnverein Unterboihingen abgeschlossen: Was bleibt, sind Erinnerung an ein Jubeljahr zum 125. Geburtstag des Vereins, mit vielen, vielfältigen und bunten Veranstaltungen, die von vielen Mitgliedern und Gästen mitgefeiert wurden.

Auch wenn die Erinnerung mit der Zeit verblasst, dann kann ein Film mit allen Veranstaltungen – und das waren nicht wenige – auf die Sprünge helfen: Damit die Nachwelt auch etwas davon hat, sind Film und Festschrift dem Stadtarchiv übergeben worden. Beides nahm Bürgermeister Steffen Weigel vom Vorsitzenden Peter Krenn und seinem Vorgänger Hubert Großmann kürzlich entgegen.