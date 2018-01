Cityfest im Juli

WENDLINGEN (gki). Etwas später als sonst wird in diesem Jahr das Wendlinger Cityfest stattfinden. Das Fest, das vom Handels- und Gewerbeverein traditionell veranstaltet wird, ist vom 20. bis 22. Juli. Der Gemeinderat stimmte einer Offenhaltung der Verkaufsstellen am Sonntag, 22. Juli, in der Sitzung vom Dienstag zu. Die Läden dürfen an diesem Tag von 12 bis 17 Uhr geöffnet sein.