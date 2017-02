Bündnis gegen Vollrausch

Appell an Vernunft der Fasnets-Fans

WERNAU (pm). Am Samstag, 25. Februar, findet in diesem Jahr der Wernauer Fasnetsumzug statt. Der närrische Aufmarsch von über 80 Gruppen, rund 3000 Hästrägern und Guggenmusikern wird traditionell wieder viele Tausende Besucher in die Stadt locken. Dabei wünschen sich die Wernauer Narren einen friedlichen Umzug.

Ausgelassene Stimmung gehört zur Fasnet. Aber immer häufiger laufen die Feiern am Rande der Umzüge völlig aus dem Ruder, wie sich an den ständig steigenden Einsätzen von Polizei und Rettungskräften ablesen lässt. Die Wernauer Narren haben darauf reagiert und 2016 zusammen mit dem Narrenbund Neuhausen das Aktionsbündnis „Fasnet ist mehr als Vollrausch“ ins Leben gerufen. Auch in diesem Jahr werden wieder Plakate mit dem Slogan „Du bist nicht Du, wenn Du besoffen bist“ aufgehängt und Flyer in den örtlichen Lokalen und Geschäften ausgelegt.

Die Kampagne belässt es nicht bei Appellen: Als Maßnahme haben die Narren in Wernau beschlossen, dass am „Fasnetssamstig“ an allen Verkaufsstellen entlang der Umzugsstrecke ganztägig bis zum Ende der Straßenfasnet nichts Hochprozentiges ausgeschenkt wird. Bier, Sekt oder Glühwein wird es aber weiterhin geben. Auch die Wernauer Gastronomen unterstützen die Aktion. Wernauer Einzelhändler haben sich ebenfalls bereit erklärt, während des Umzugs keine Spirituosen zu verkaufen.