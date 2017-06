Breiter Spannungsbogen künstlerischer Arbeiten

19.06.2017, — E-Mail verschicken

Vernissage der Ausstellung „Freizeitkunst trifft Schulkunst“ am Mittwoch, 21. Juni – Sommerfest im Galeriegarten am 23. Juli

Die Galerie der Stadt Wendlingen zeigt vom 22. Juni bis 23. Juli Arbeiten von Freizeitkünstlerinnen und -künstlern aus Wendlingen und Umgebung sowie Schülerinnen und Schülern der Ludwig-Uhland-Schule Wendlingen. Eröffnung der Ausstellung ist am Mittwoch, 21. Juni, um 19.30 Uhr.

„Freizeitkunst trifft Schulkunst“ ist alljährlich das Thema in der Galerie der Stadt Wendlingen vor der Sommerpause. Fotos: pm

WENDLINGEN (pm). Immer am letzten Termin vor der Sommerpause präsentieren Freizeitkünstlerinnen und -künstler aus Wendlingen und Umgebung ihre Arbeiten in der Galerie in der Weberstraße. In diesem Jahr stellen sie zusammen mit Schülerinnen und Schülern der Ludwig-Uhland-Schule aus. Besonders interessant sind dabei die verschiedenen Techniken, die unterschiedlichen Materialien und Ausdrucksformen, mit denen sie sich auseinandergesetzt haben.