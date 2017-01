Blumen- und Wanderinsel

WENDLINGEN (pm). Am Donnerstag, 26. Januar, findet im Kleinen Saal des Treffpunkts Stadtmitte um 19.30 Uhr der Vortrag „Madeira – Blumen- und Wanderinsel im Atlantik“ statt. Eberhard Köhler präsentiert in einer Multivisionsschau die Perle im Atlantik mit ihrer üppigen Vegetation, subtropischen Blütenpracht, Bergwäldern, Tälern, Terrassenlandschaften mit Steilhängen und felsigen Steilküsten. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit von Volkshochschule und Bürgertreff MiT angeboten. Karten gibt es ab 19 Uhr an der Abendkasse.