Blasmusik pur

16.02.2018, — E-Mail verschicken

OBERBOIHINGEN (pm). Blasmusik pur gab es kürzlich beim fünften Oberboihinger Blasmusikfest in der Gemeindehalle in Oberboihingen. Die Jugend- und Stammkapelle unter der Leitung von Dieter Seßler sowie die Gastkapellen aus Neckartenzlingen und die Blechnäpfle Deluxe sorgten gemeinsam mit dem Publikum für beste Stimmung. Besonders die Blechnäpfle waren ein Novum in Oberboihingen – es war ja auch erst der zweite öffentliche Auftritt dieser zwölfköpfigen Brassband, die sich im letzten Jahr aus engagierten Musikern aus Oberboihingen, Unterboihingen, Wendlingen und Notzingen zusammengeschlossen hatte.

So wurde in Oberboihingen den ganzen Tag über traditionelle Blasmusik bis hin zu modernen Blasmusikarrangements geboten – und die Zuhörer dankten dafür mit Mitklatschen, Mitschnippen und Mitsingen. Das Musizieren hat den Musikern viel Spaß gemacht und der Oberboihinger Musikverein freut sich auf eine Neuauflage im kommenden Jahr.